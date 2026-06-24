Москва24 июн Вести.США должны устанавливать правила экономики будущего, а не подчиняться тем, кто напишет их без нее.

Об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент во время своего выступления на мероприятии Экономического клуба Нью-Йорка, передает РИА Новости​​​.

Америка будет определять правила экономики следующего поколения сказал министр финансов США

По мнению Бессента, в XXI веке экономическая конкуренция уже не является просто торговлей готовой продукцией. Сейчас она во многом определяется новыми платформами, системами и протоколами, через которые идут финансовые потоки.

Стандарты могут становиться стратегией, страна, которая не поможет написать правила экономики будущего, рано или поздно будет вынуждена подчиниться тем, кто это сделал отметил Бессент

Глава минфина также уделил особое внимание финансовым технологиям. Бессент подчеркнул, что США должны поддерживать инновации, которые укрепляют доллар, повышают эффективность и сохраняют целостность финансовой системы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что в США происходит милитаризация экономики. Так он прокомментировал планы Белого дома переоборудовать автомобильные концерны для производства оружия, в том числе крылатых ракет Tomahawk и систем ПВО Patriot​​​.