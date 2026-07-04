Берман: гибкость США выше чем в Европе из-за динамичной экономики Берман объяснил, почему гибкость США выше, чем в Европе

Москва4 июл Вести.Социальная гибкость США выше, чем в европейских странах, благодаря динамичной экономике. Об этом ИС "Вести" заявил профессор гуманитарных наук Стэнфордского университета, ведущий научный сотрудник Института Гувера (США) Рассел Берман.

Он отметил, что США – новое государство, не опирающееся на доминирующий этнос или религию.

Существует тезис об исключительности Соединенных Штатов. И он изначально основывался на том, что США — новая страна, заселенная относительно недавно, не опирающаяся на доминирующий этнос или религию и организованная вокруг политико-теоретического принципа. Он формулирован Декларацией независимости. Такого нельзя сказать о Франции или Германии. Даже эти демократические государства унаследовали структуру прежних монархий. В Америке все иначе. Думаю, в конечном счете, благодаря динамичной экономике социальная гибкость США выше, чем в Европе сказал Берман

Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью газете Handelsblatt заявил, что США разочаровались в европейских союзниках из-за их позиции по иранскому вопросу. Однако, по его словам, Европа остается "единой крупной платформой" для проецирования американской силы.