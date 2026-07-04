Берман: в США государство меньше вторгается в частную жизнь, чем в Европе Берман рассказал, как частная жизнь в США влияет на европейскую экономику

Москва4 июл Вести.США меньше вторгаются в частную жизнь граждан, поэтому экономика динамичнее европейской. Об этом ИС "Вести" заявил профессор гуманитарных наук Стэнфордского университета (признан нежелательной организацией на территории России) Рассел Берман.

По его словам, общая тенденция для всего мира заключается в усилении государственного контроля над общей сферой, однако в США этот процесс менее выражен, чем в Европе.

Сейчас политическая ситуация характеризуется острой поляризацией, но так бывало и раньше. Поэтому я бы не торопился утверждать, что нынешний раскол – явление исключительное. Америка стала другой. Изменилась сама природа государства, изменились и ожидания относительно личной ответственности. Но это общая тенденция, характерная для всего мира. В каждой стране государство все больше вторгается в частную сферу, хотя в США это происходит меньше, чем в Европе. И, полагаю, именно это объясняет сравнительную динамичность американской экономики на фоне европейской экономики зомби отметил профессор

Берман также назвал американского лидера Дональда Трампа "свежей кровью" в политике США.