Москва4 июл Вести.Американский лидер Дональд Трамп – "свежая кровь" в президентстве США, что считается здоровым явлением для системы. Об этом ИС "Вести" заявил профессор гуманитарных наук Стэнфордского университета (признан нежелательной организацией на территории России) Рассел Берман.

Он также добавил, что, по мнению Европы, политикой должны заниматься профессионалы в этой области.

Президентские выборы каждые четыре года и ограничение пребывания на посту двумя сроками после Рузвельта позволяют, образно говоря, перетасовать колоду каждые четыре или восемь лет. И я считаю, что в глобальном масштабе это, вероятно, идет на пользу системе. Регулярный приток свежей крови — это здоровое явление для системы. И уж кто-кто, а Трамп точно стал такой свежей кровью пришел со стороны. Здесь, мне кажется, кроется существенное различие между ожиданиями от политики в США и в Европе. В Европе принято считать, что политикой должны заниматься профессиональные политики. Однако такой подход повсеместно вызывает сильное недовольство общественности, и Трамп стал олицетворением этого недовольства заявил Берман

Ранее Берман заявил, что социальная гибкость США выше, чем в европейских странах благодаря динамичной экономике. Также он отметил, что США – новое государство, не опирающееся на доминирующий этнос или религию.