Москва22 апр Вести.Европейские страны должны принимать активное участие в военном сдерживании России, поэтому США очень выгодна их ремилитаризация, чтобы Вашингтон мог переключить свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, США сегодня сомневаются, что европейцы достаточно платили за собственную безопасность, из-за чего военные гарантии Соединенных Штатов, в том числе ядерные, не компенсировались в достаточной мере.

Вашингтон действительно стимулировал процессы милитаризации европейских членов НАТО для того, чтобы они больше смогли платить за собственную безопасность, принимали более активное участие в решении военных задач, связанных со сдерживанием России, потому что Соединенные Штаты в большей степени переключают свое внимание в Азиатско-Тихоокеанский регион, и ключевым противником для них становится Китайская Народная Республика. Вот в этой логике американцам очень выгодна ремилитаризация Европы объяснил свою точку зрения Войтоловский

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Европа должна привести в порядок проблемы в сферах энергетики и иммиграции, иначе ее "больше не будет".

Издание Politico, ссылаясь на европейских представителей, отмечало, что резкая риторика Трампа в адрес союзников по НАТО подталкивает страны Европы к поиску альтернативных механизмов безопасности.