Политолог назвал вредными иллюзиями сомнения в гарантиях США перед НАТО Политолог Войтоловский: вредно сомневаться в гарантиях США перед странами НАТО

Москва22 апр Вести.Пятая статья Североатлантического договора обязательна для исполнения всеми членами НАТО, поэтому сомнения в гарантиях США перед членами альянса являются вредными иллюзиями. Об этом директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, на этом зиждутся американские военные гарантии в отношении стран Европы.

Эта позиция не только зафиксирована в договоре, она является частью американской правовой системы, укреплена и базируется на резолюции Ванденберга. … Она остается незыблемой, как и военное обязательство США в отношении союзников по НАТО. Любые другие спекуляции на эту тему являются вредными иллюзиями сказал Войтоловский

Ранее Пентагон раскрыл запланированные на 2027 год расходы США на нужды НАТО. Вашингтон планирует направить почти 1,4 миллиарда долларов. В запросе также прописаны более 600 миллионов долларов на программу инвестиций в безопасность альянса.