Бессент: жалующиеся на экономику американцы в глубине души чувствуют себя хорошо

Москва17 апр Вести.Министр финансов США Скотт Бессент не понимает, почему американцы жалуются на состояние экономики. Об этом он рассказал в программе The National News Desk.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, почему граждане демонстрируют пессимизм в отношении ситуации в стране, глава Минфина подчеркнул, что предпочитает обращать внимание не на опросы, а на динамику потребления.

Наблюдаются солидные траты [граждан] в большинстве категорий... В глубине души они чувствуют себя хорошо. Я не уверен, что именно они говорят людям, проводящим опросы заявил Бессент

Согласно опросу CBS News, опубликованному 14 апреля, 63% респондентов оценили состояние американской экономики как "плохое". Особое недовольство вызывает растущая стоимость бензина.

На фоне роста цен на топливо и ближневосточного кризиса рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа в конце марта упал до 36%, сообщало агентство Reuters. При этом лишь 25% респондентов одобрили действия американского лидера по снижению стоимости жизни.

Между тем Бессент заявил, что конфликт с Ираном может обеспечить американской экономике стабильность на срок до 50 лет.