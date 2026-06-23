Москва23 июн Вести.В США происходит милитаризация экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Так он прокомментировал планы Белого дома переоборудовать автомобильные концерны на производство оружия, в том числе крылатых ракет Tomahawk и систем ПВО Patriot​​​.

Конечно, запасы все, склады изрядно истощены, поэтому нужно их восполнение. Происходит милитаризация экономики сказал официальный представитель Кремля

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в производстве оружия заинтересованы ряд крупных автомобильных компаний. В их числе – корпорация General Motors и концерн Ford.