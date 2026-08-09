В Уфе дроны попытались нанести удар по предприятиям - один упал на стройку В Уфе беспилотники ВСУ пытались атаковать предприятия города

Москва9 авг Вести.В Уфе беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины предприняли попытку нанести удары по промышленным предприятиям города. Об этом сообщил Госкомитет Башкортостана по ЧС в своем Telegram-канале.

Дроны были ликвидированы. Один из них задел башенный кран и рухнул на кровлю строящегося дома в Демском районе. Возникло возгорание.

Новая террористическая атака на предприятия Уфы. Беспилотники сбиты, один БПЛА попал в строящийся дом в Демском районе говорится в публикации

На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.