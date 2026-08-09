Москва9 авгВести.В Уфе беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины предприняли попытку нанести удары по промышленным предприятиям города. Об этом сообщил Госкомитет Башкортостана по ЧС в своем Telegram-канале.
Дроны были ликвидированы. Один из них задел башенный кран и рухнул на кровлю строящегося дома в Демском районе. Возникло возгорание.
Новая террористическая атака на предприятия Уфы. Беспилотники сбиты, один БПЛА попал в строящийся дом в Демском районеговорится в публикации
На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.
Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.