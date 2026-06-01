Москва1 июн Вести.В России сократится количество направлений подготовки в вузах, по которым можно будет оформить льготный образовательный кредит. Об этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

По его словам, в этом году корректировка была сделана с учетом тех приоритетов, которые сегодня существуют на рынке труда и в экономике.

В этом году корректировка сделана с учетом потребностей кадров в таких сферах социальных, как здравоохранение и образование, то есть в первую очередь это подготовка учителей и врачей. И, конечно, инженерно-технический блок, связанный с обеспечением технологического лидерства и технологического суверенитета. Всего несколько сотен специальностей и направлений, по которым можно взять образовательный кредит на очень выгодных условиях. Число специальностей, по которым можно взять [льготный кредит], сократится с учетом приоритетов, которые есть в экономике и на рынке труда сообщил Фальков

Ранее сообщалось, что пятая часть выпускников 11 классов в России не знают, куда будут поступать, еще 28% планируют учиться в тех вузах, где им хватит баллов для поступления. При этом точно знают, в какой вуз и на какую специальность пойдут, только 7% вчерашних одиннадцатиклассников.