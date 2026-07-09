В Минобрнауки РФ рассказали о реформе высшего юридического образования В России планируют унифицировать юридическое образование

Москва9 июл Вести.В рамках реформы юридического образования планируется объединить дублирующиеся специальности в единое направление "Юриспруденция", сообщается в MAX-канале Минобрнауки РФ.

Глава ведомства Валерий Фальков провел совещание по совершенствованию высшего юридического образования. Он подчеркнул, что на рынке труда сложилась парадоксальная ситуация: при большом количестве выпускников наблюдается дефицит квалифицированных юристов.

Поэтому предлагается объединить дублирующиеся специальности и направления в одну "Юриспруденция" отмечается в сообщении

А также установить пятилетний срок обучения, закрепить профили обучения, разработать новый единый федеральный государственный стандарт для обучения юристов.