Москва19 авг Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в MAX, что разработки и технологии столичных компаний востребованы по всей России.

По его словам, в прошлом году московским производителям удалось увеличить выпуск продукции на 4,7% по сравнению с 2024-м годом. А за первые шесть месяцев 2026-го объемы производства выросли уже на 12,5%.

Москва укрепляет статус главного индустриального и технологического центра страны сказано в сообщении

Среди лидеров отрасли, нарастивших объемы производства, Собянин назвал радиоэлектронику, аэрокосмические предприятия, производство медицинских изделий и фармацевтику.

В настоящее время в Москве - почти 5 тысяч промышленных предприятий, на которых работают почти 800 тысяч человек. Только за шесть месяцев текущего года в городе появились 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов.