Москва27 сен Вести.В Москве производят оборудование, которое делает жизнь в городах удобнее, заявил ИС "Вести" министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Москва – крупнейший в стране индустриальный хаб, где создаются решения для самых разных сфер. Столичные предприятия модернизируют системы освещения, в том числе в школах и спортивных учреждениях, поставляют современные лифты для жилых домов и социальных объектов. Такие проекты делают города комфортнее, безопаснее и энергоэффективнее сказал Гарбузов

Развитие предприятий на базе "Технополиса "Москва" является ключевым фактором для превращения столицы в центр высокотехнологичного производства и привлечения инвестиций, ранее заявлял министр.