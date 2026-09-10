Овчинский: при строительстве в Москве используется принцип проницаемости Новые и старые кварталы Москвы станут удобнее для пешеходов и транспорта

Москва10 сен Вести.Принцип проницаемости сегодня активно внедряется при застройке старых и новых кварталов Москвы. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, благодаря этому принципу жилые кварталы имеют хорошую транспортную и шаговую доступность.

Есть принципы, базовые принципы градостроительства и архитектуры, которые мы не просто хотим соблюдать, но и хотим реализовать даже на тех территориях, где исторически были сделаны, не скажу, что это градостроительные ошибки, но в силу тех или иных причин эти принципы не соблюдались. Например, принцип проницаемости – базовый принцип архитектуры и градостроительства, который должен приводить к тому, что кварталы, жилые кварталы имеют хорошую шаговую доступность, транспортную доступность. Не должно быть глухих заборов, не должно быть преград на пути пешеходов и тех, кто передвигается на личном транспорте. Вот этот принцип мы сейчас активно внедряем и в новых кварталах, и на территории старых классических кварталов застройки отметил Овчинский

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на юго-западе столицы началось строительство комплекса с двумя ледовыми аренами.