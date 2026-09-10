Москва10 сен Вести.Департамент градостроительной политики города Москвы планирует развивать программу комплексного развития территорий (КРТ) и совместить ее с реновацией жилья. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента Владислав Овчинский.

Он сообщил, что программа КРТ вызывает доверие у инвесторов, что способствует вовлечению в нее как Новой, так и Старой Москвы.

Территории преображаются, там создаются не только жилые, но и нежилые здания. Очень много производственных объектов мы создаем в рамках программы КРТ, создаем новые офисные здания, деловые кварталы. Мы эту программу развиваем, а это означает, что значительный пул городской территории не только в Новой Москве, но и в Старой Москве вовлечены в программу. Инвесторы верят этой программе, доверяют городу, развивают территорию сказал Овчинский

По его мнению, совместно с программой реновации КРТ даст еще больший эффект.

В этом году мы первый КРТ Октябрьское поле завершили в полном объеме, и сейчас уже жители получили новые квартиры, появился технопарк, появился соцкульбыт на территории бывшей заброшки фактически. И таких территорий достаточно много. Мы видим хорошую перспективу развития этой программы. Мы уверены, что в этом году мы начнем активно реализовывать КРТ жилой застройки в компиляции с программой реновации, это даст еще больший эффект добавил он

Также Овчинский выразил уверенность, что программа будет развиваться и приносить хорошие результаты.