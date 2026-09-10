Москва10 сен Вести.В 2026 году власти Москвы планируют ввести 2,5 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что в прошлом году по программе реновации было введено свыше 2 миллионов квадратных метров жилья.

Город традиционно концентрируется на нескольких крупных областях градостроительной деятельности, строительства. Это программа реновации, огромная социальная программа, не имеющая аналогов в мире. В прошлом году мы ввели рекордные 2,3 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации. В этом году планируем ввести 2,5 миллиона. Это новый рекорд, который, к которому мы идем активно объяснил Овчинский

Он добавил, что для достижения этого рекорда внедряются новые технологии, применяется цифровизация проектирования.

Ну и, конечно, людьми, которые являются строителями, настоящими профессионалами своего дела, и мы очень дорожим тем, что мы сохраняем традиции строительных династий, которые из года в год создают такие важные, нужные инфраструктурные объекты для города добавил Овчинский

Ранее "Ведомости" со ссылкой на исследование сервиса BnMap.pro сообщили, что средняя площадь приобретенных квартир в новостройках городов-миллионников сократилась в первой половине 2026 года на 2,4% в годовом выражении и на 2,7% в двухгодичном выражении.