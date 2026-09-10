Москва10 сен Вести.Аналогов столичной программы реновации в мире нет. Особую уникальность ей придают условия, в которых она реализуется. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, программа сама по себе сложная, так как имеет много разных факторов.

Аналогов в мире этой программы нет. Особенно если посмотреть на то, в каких условиях эта программа реализуется. Она реализуется в условиях живого, сложного, градостроительно сложного города, где порой мы строим и начинаем строить дома рядом с существующими жилыми кварталами, а это означает, что мы не должны причинять неудобства жителям, которые живут в соседних домах. Но при этом у нас получается создавать новые кварталы, новые социальные объекты отметил Овчинский

Министр добавил, что также активно развиваются места приложения труда и социально-культурный быт столицы. Это повышает качество жизни москвичей и дает ощущение того, что они действительно живут в самом лучшем городе Земли.