Решетников в День города пожелал Москве не останавливаться

Министр экономического развития Решетников пожелал Москве не останавливаться Решетников в День города пожелал Москве не останавливаться

Москва5 сен Вести.Город Москва всегда продолжает двигаться вперед и не довольствуется хорошим, а идет к лучшему. Об этом в День города заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр экономического развития РФ Максим Решетников, пожелав столице не останавливаться.

По словам Решетникова, в Москве его прежде всего удивляет темп изменений.

То, что Москва не может успокоиться, то, что Москва продолжает двигаться вперед, то, что не довольствуется хорошим, а идет всегда к лучшему сказал Решетников

Министр ответил на вопрос, чего он желает столице в День города.

Не останавливаться заявил Решетников

Он назвал Москву любимым городом.

Да, да! При том, что понятно, что я пермяк, но я обожаю Москву. Мне нравится эта энергия, мне нравятся преобразования, мне нравится думать, что я тоже где-то к этому отчасти немножко причастен. сказал Решетников

Глава Минэкономразвития вспомнил о периоде своей работы в правительстве Москвы.

Это отличное время, время очень большой командной работы, время таких больших амбиций, больших преобразований, большого роста, постоянного изучения чего-то нового. Это отличное время! Ну, собственно говоря, в федеральном правительстве тоже не скучно отметил он

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, также работавший в правительстве российской столицы, в интервью Марине Громовой заявил, что Москва сейчас является законодателем мод и задает мировой тренд в транспортном строительстве.