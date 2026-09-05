Москва5 сен Вести.Столица России является гордостью для всей страны, заявил в День города Москвы начальник штаба "Юнармии", Герой России Владислав Головин в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

По его словам, этот город умеет удивлять и впечатляет своей красотой.

Москва - город-герой. Москва имеет многовековую историю, с первого дня упоминания в 1147-м году. И, безусловно, все развитие, которое мы сегодня имеем, достигалось большими усилиями многих поколений наших предков. И уникальность города понятна всем отметил он

Российская столица обладает развитой инфраструктурой, и для остальных городов столица является примером.

Думаю, для всей России столица является гордостью, потому как каждый гость столицы видит всю красоту всего нашего государства. И считаю, что нам нужно приложить все усилия, чтобы продолжить развивать и передать последующим поколениям больше красоты в самом городе, во всей стране. И хочу, конечно, пожелать жителям города добрых, стремительных достижений в своей жизни отметил он

Глава "Юнармии" также поблагодарил москвичей, которые находятся на спецоперации и оказывают волонтерские задачи для фронта.

В моем подразделении служили ребята из Москвы, а также сегодня они продолжают выполнять боевые действия. Мы также встречались с активистами из Москвы, которые приезжали в Донецк, Мариуполь. Волонтеры выполняли свои гуманитарные миссии, снова доказывая сплоченность всего народа сказал он

Ранее министр экономического развития Решетников заявил, что в Москве его прежде всего удивляет темп изменений.