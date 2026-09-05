Москвичи в День города поделились эмоциями: столица всегда стремится к вершинам Известные москвичи рассказали о новшествах, которые радуют в столице

Москва5 сен Вести.Москва радует горожан и гостей столицы чистотой, развитой инфраструктурой и благоустройством. В День города Москвы известные жители столицы в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой поделились эмоциями.

Так, паралимпиец Иван Голубков отметил, что его в Москве удивляют просторы, чистота и доступность городской среды.

Удивляют, помимо чистоты, московские просторы. А также за восемь лет, которые я живу в Москве, я ни разу не сталкивался с проблемами по поводу доступности [инфраструктуры], везде все доступно. Возможно, что где-то что-то надо дорабатывать. Но в принципе всегда есть над чем работать сказал он

Актриса Александра Ребенок также выразила восхищение развитостью городской инфраструктуры и обустройством спортивных площадок.

Каждый раз все становится лучше и лучше. Я мама двух детей, и мне очень нравятся дворы, игровые. Я хотела бы отметить, что появилось огромное количество новых спортивных активностей. Это просто здорово. Площадки падел, спортивные площадки - это уже норма. И это теперь не просто коробки футбольные, а у нас даже сделали футбольные площадки с травой, со специальным покрытием. Это, конечно, очень круто, потому что дети снова вернулись во двор отметила она

Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман также отметил, что столица постоянно преображается и улучшается. По его словам, он любит гулять по набережным столицы

Москва все время стремится к вершинам, стремится быть лучше. Москва все время преображается, все время учится и берет самые лучшее из всех других столиц мира и потом превосходит. Мне все нравится. И гулять люблю по набережным города сказал он

Ранее министр экономического развития Решетников рассказал, что в Москве его прежде всего удивляет темп изменений.