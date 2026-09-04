День города в Москве в 2026 году: программа мероприятий и история праздника

В 2026 году Москва отмечает свой 879-й день рождения, и, конечно, в это время будет веселиться вся столица. Рассказываем, как появился праздник и куда можно сходить.

Когда и какого числа пройдет День города Москвы в 2026 году

Празднование Дня города пройдет в Москве в первые выходные осени — 5 и 6 сентября.

История: как появился День города и как менялось празднование с годами

Российская империя

Долгое время традиции отмечать “день рождения” Москвы не существовало, а городские празднования носили преимущественно религиозный или государственный характер, не приуроченный к дате основания города. Тем не менее в середине 19 века появилась идея отпраздновать его юбилей. Впервые торжество состоялось в 1847 году — тогда отмечалось 700-летие со дня его первого летописного упоминания.

Инициаторами празднования выступила группа столичных интеллигентов, включающая историков Константина Аксакова и Михаила Погодина, митрополита Московского Филарета и других патриотов города. В 1846 году Аксаков опубликовал в газете “Московские ведомости” статью “Семисотлетие Москвы”, призывая отметить вклад древней столицы в историю России. Историк Иван Забелин тогда же обосновал, что первое упоминание города в летописи приходится на 1147 год. От этой даты и отсчитывались 700 лет.

Первоначально энтузиасты планировали провести масштабные трехдневные празднества весной 1847 года, которые включали церковные службы, “ученое торжество” в Московском университете и бал у генерал-губернатора, а также народные гуляния. Однако власти отнеслись к инициативе настороженно, и император Николай I запретил проводить праздник, считая организаторов политически неблагонадежными.

По высочайшему указу от 31 декабря 1846 года юбилей города был перенесен на 1 января 1847 года (13 января по новому стилю). Но праздник отмечался не три дня подряд, а всего один. Утром в московских храмах состоялась праздничная литургия, вечером по всему городу засияли огни: сотни светильников были зажжены на Кремлевской стене, доме генерал-губернатора, Московском университете и других зданиях. Это было первое официальное празднование Дня города Москвы. Следующий раз отметить праздник попытались лишь через полвека. Планировалось отпраздновать 750-летие в 1897 году, однако провести торжество не удалось.

Советский период

После Октябрьской революции 1917 года Москва снова стала столицей, но отдельного посвященного ей праздника не было до 1947. К 800-летию советские власти устроили масштабный праздник: инициативу председателя исполкома Московского городского Совета народных депутатов Георгия Попова поддержал Иосиф Сталин. Торжество состоялось 7 сентября 1947 года, и у него была задача — подчеркнуть величие столицы и достижения СССР. Город благоустроили, на стадионе “Динамо” прошли главные представления, на Москве-Реке — парад судов. Был заложен памятник Юрию Долгорукому и фундаменты будущих сталинских высоток. Так, праздник стал общегородским, но ежегодной традиции отмечать его так и не возникло.

Далее наступил 40-летний перерыв. Идею возобновить праздник предложил Борис Ельцин в 1986 году. К 840-летию столицы День города официально был восстановлен: прошли демонстрация на Красной площади, карнавальное шествие по Садовому кольцу, фестивали и фейерверки. С 1988 по 1990 годы День города Москвы продолжал отмечаться в сентябре.

Современная Россия

Ключевым событием стало 850-летие города в 1997 году. Тогда празднование в Москве прошло особенно масштабно: был создан оргкомитет, привлечены спонсоры, к дате приурочили открытия новых объектов. Юбилей растянулся на три дня, и вся столица превратилась в фестивальную площадку: гала-концерты в Кремле и на Красной площади, шоу в “Лужниках”, районные ярмарки и не только.

В День города Москва представила обновленный зоопарк и музей археологии. Кульминацией вечера стало светомузыкальное шоу Жан-Мишеля Жарра на Воробьевых горах 6 сентября — его смотрели более 3,5 млн человек. После этого года праздник прочно вошел в календарь, и сложились традиции проводить концерты и гуляния, возлагать цветы у могилы Неизвестного солдата и памятника Жукову, а также запускать вечерние салюты. Праздничные шоу и поздравления с Днем города всегда транслируются по телевидению, а веселье распространяется на каждый городской округ.

В 2000 году в связи с терактом на Пушкинской площади и трагедией на подводной лодке “Курск” в Баренцевом море программа празднования была значительно сокращена. В 2004 году мероприятия были отменены в связи с серией террористических актов в столице и других регионах России.

2010-е годы

В это время празднование достигло нового размаха и креативности. Тверская улица окончательно утвердилась как главная фестивальная площадка: на время праздника ее стали перекрывать для транспорта, превращая в широкую пешеходную зону с массовыми гуляниями, уличными представлениями и мастер-классами. Каждый год центральную часть Тверской оформляли в разных тематиках.

Например, в 2017 году, когда в Москве отмечалось 870-летие, Тверскую разделили на шесть тематических зон, и все они посвящались выдающимся достижениям москвичей в науке, искусстве, спорте и других сферах. На улице были размещены более 200 арт-объектов: от моделей всех семи сталинских высоток и макета орбитальной станции “Салют-7” до скалодрома в виде небоскребов Москва-Сити высотой около 10 метров. Организаторы подготовили специальные уличные представления, музеи провели бесплатные экскурсии, а дети участвовали в спортивных играх и турнирах в парках. Главным подарком к 870-летию стал открывшийся 9 сентября парк “Зарядье” в центре столицы.

Пандемия и новые реалии праздника

Наступившее десятилетие 2020-х внесло коррективы в традиции празднования Дня города. Пандемия COVID-19 заставила власти пересмотреть формат масштабных мероприятий, и в 2020 году они приняли решение провести праздник без массовых гуляний и концертов, чтобы не допустить распространение коронавируса. Ко дню рождения столицы были организованы локальные мероприятия в парках, скверах и на территории всего города — праздник свелся к серии разрозненных камерных событий, но тем не менее состоялся.

Осенью 2021 года ограничения еще сохранялись, и праздник прошел скромно, с соблюдением санитарных мер. С 2022 года город стал постепенно возвращаться к привычному формату: в этот год к дате приурочили открытие ряда новых объектов, главным из которых стало колесо обозрения “Солнце Москвы” высотой 140 метров на ВДНХ. Прошли больше праздничные концерты на Красной площади и в Лужниках, фестивали на Тверской и ВДНХ. Москвичей вновь порадовал традиционный салют. Фактически этот юбилей — 875-летие столицы — ознаменовал возвращение Дня города к привычному формату после пандемии.

Программа мероприятий

Где отдохнуть и повеселиться

Парад трамваев. 6 сентября в 11.30 пройдет осенний парад трамваев — колонна из 18 исторических вагонов будет двигаться от Курского вокзала. Начнется парад в 11.30, и трамваи проследуют до улицы Сергия Радонежского, где днем развернется выставка исторической техники и ретроавтомобилей.

ВДНХ. 5 сентября у Музея кино будет день открытых дверей: экспозиции можно посетить бесплатно с 11.00 до 21.00, также там пройдут мастер-классы и концертно-театральная программа. Кроме того, в этот день на ВДНХ будет фестиваль "Киберзарница", объединяющий киберспорт и современные технологии. Для участников готовят более 200 игровых компьютеров, VR, лазертаг и другие активности.

Спорт. Провести праздничные выходные можно по-спортивному: 5 сентября в "Лужниках" с 11.00 до 21.00 пройдет "День московского спорта". Организаторы предусмотрели активности на любой вкус: от шахмат до брейк-данса. Кроме того, запланирован концерт, на котором выступят Сергей Лазарев, Полина Гагарина, SHAMAN и другие звезды. Вечером того же дня, с 19.00 до 22.00, сразу на нескольких площадках в центре Москвы (в "Музеоне", на Старом Арбате и в других локациях) пройдет "Ночь московского спорта".

Театры. Подведомственные столичному Департаменту культуры театры готовят для зрителей масштабную праздничную программу. К празднованию дня рождения столицы присоединятся театр "Современник", театр имени Пушкина, "Геликон-опера", театр кукол, театр имени Станиславского и Немировича-Данченко и многие другие культурные учреждения. Все мероприятия можно посетить бесплатно по предварительной регистрации.

Парк “Зарядье”. 6 сентября в 13.00 в “Зарядье” пройдет музыкальный концерт “Москва златоглавая”, который поздравит столицу, ее жителей и гостей. Вечером, в 19.00, праздник продолжится концертом “DSCH. К 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича”.

“Остров мечты”. 5 сентября, в День города Москвы, парк развлечений “Остров мечты” проводит торжественное открытие уличной части комплекса. Вся она превратится в большую сцену под открытым небом, где выступят более 100 артистов, включая Полину Гагарину. Кроме того, гости смогут посетить иммерсивные перформансы, акробатические и экстремальные шоу.

Музей-заповедник “Коломенское”. 5 и 6 сентября повсюду будет звучать музыка: в программе — выступления Gazan, Пелагеи, Дмитрия Маликова, Дианы Гурцкой и многих других артистов. И дети тоже не будут скучать, поскольку запланированы спектакли для самых маленьких и мастер-классы для всей семьи.

Парк Горького, “Музеон” и Нескучный сад. На праздничные выходные запланировано множество событий. В первый день, 5 сентября, запланированы:

экскурсия “Мифы и легенды Нескучного сада”;

прогулка на электробусе с экскурсоводом;

иммерсивный спектакль и прогулки ходулистов;

концерты: караоке под рояль, “Звуки Евразии”, песни о Москве;

“Ночь московского спорта”;

забег “Музейная миля”;

семейный праздник “День рождения кота”.

6 сентября пройдут экскурсии “Непредсказуемый Парк Горького” и “Квинтэссенция Москвы: Музеон”, прогулка на электробусе с экскурсоводом и соревнование по петанку.

Музей-заповедник “Царицыно”. 5 сентября с 12.00 до 21.00 и 6 сентября с 15.00 до 20.00 на четырех площадках музея-заповедника в честь Дня города пройдут праздничные мероприятия. В программе — мастер-классы, квесты, диджей-сеты, игры, концерт “Песни о Москве”, а также выступления московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, симфонического оркестра “Русская филармония”, оркестра Сергея Жилина “Фонограф-симфо-джаз” и фортепианного трио “Бель Суоно”. Подробное расписание доступно на сайте музея-заповедника, вход на все уличные мероприятия свободный.

Кинопарк “Москино”. Отметить день города Москвы можно в кинопарке — на выходных там пройдут концерты, экскурсии, мастер-классы, квест “Москва в кадре”, а также кинопоказы под открытым небом. Каждый желающий сможет посетить съемочную площадку и на время стать актером, сыграв роль в эпизоде на тему столичной жизни.

Салют на День города

Салют на День города в Москве в 2026 году запущен не будет.

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Рекомендации по маршрутам

Утро. Начать свой маршрут можно с парка “Зарядье”, прогулявшись по парящему мосту и посмотрев на Кремль со стороны. Как правило, это место становится одной из площадок на День города, где проходят различные мероприятия и активности.

Полдень. Следующая остановка — Красная площадь и ГУМ. К празднику украшают Никольскую улицу, и повсюду устанавливают декорации и гирлянды. На Красной площади также можно посмотреть на праздничное оформление и попасть на интересное мероприятие в честь Дня города. После этого можно посетить музей: Исторический, ГМИИ имени Пушкина или любой другой, причем бесплатно, если будет устроена акция к празднику.

Обед. Москва богата кофейнями и ресторанами, особенно в центральном округе. Можно выбрать место на любой вкус, поесть и отдохнуть, а уже потом продолжить отмечать День города.

Вторая половина дня. Продолжением может стать прогулка по паркам, улицам и площадям в центре столицы. Здесь обычно устанавливают праздничные сцены и инсталляции, выступают музыканты, проводятся разные активности для детей и взрослых.

Вечер. Далее можно переместиться ВДНХ, где также проводятся праздничные мероприятия. Осмотреть столицу свысока можно на колесе обозрения. Также стоит посетить концерты — обычно они проходят на Тверской, в “Лужниках” и на других главных площадках.

АГН Москва Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Что взять с собой и как подготовиться

Чтобы отметить праздник комфортно, весело и без стресса, нужно заранее подготовиться: взять с собой телефон с полной зарядкой, пауэрбанк, деньги и документы. Могут понадобиться влажные салфетки, солнцезащитный крем и очки либо, наоборот, зонтик и плащ-дождевик. По возможность стоит взять с собой бутылку питьевой воды и что-нибудь на перекус: батончики, орехи или фрукты. Также стоит выбрать удобную обувь для долгой ходьбы и рюкзак или сумку через плечо, чтобы руки оставались свободны.

Перед выходом нужно ознакомиться с программой мероприятий и площадками, где они будут проходить. Могут возникнуть проблемы со связью, поэтому стоит заранее скачать офлайн-карту Москвы, а также проверить, какие могут быть перекрыты дороги и закрыты станции метро.