Народный артист Баринов раскрыл свое отношение к изменениям в Москве Народный артист Баринов: энергия Москвы в тяжелое время остается положительной

Москва5 сен Вести.Энергия Москвы даже в сегодняшнее непростое время остается положительной. Таким мнением в беседе с журналистом ИС "Вести" Мариной Громовой в День города поделился народный артист Российской Федерации Валерий Баринов.

По его словам, у него появилось чувство уверенности, что в стране и городе все будет хорошо.

У сегодняшней Москвы в это тяжелое время все равно остается энергия положительная. И вы знаете, это чувство появилось не так давно, оно было всегда, потом исчезло на какое-то время. Сейчас появилось чувство уверенности, что все будет хорошо, что подрастают внуки, и у них все будет хорошо сказал Баринов

Он также поделился, что спустя много лет его удивляет тот факт, что он живет в Москве.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что считает Москву городом, которому нет равных на всем европейском континенте.