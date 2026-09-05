Швыдкой заявил, что Москве нет равных на европейском континенте Швыдкой: Москве нет равных на всем европейском континенте

Москва5 сен Вести.Москва сегодня – самый крупный культурный центр мира, ей нет равных, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он обратил внимание на то, что в российской столице насыщенная культурная жизнь – в городе большое количество театров и музеев, концертных залов.

Москва сегодня, безусловно, один из самых крупных культурных центров мира. Я думаю, что на европейском континенте нет равных. Может быть по насыщенности культурной жизни Москву можно сравнить с Нью-Йорком. И то я думаю, что у нас есть превосходство в количестве музеев, в количестве театров, концертных залов. И конечно в Москве концентрируется все самое интересное и самое лучшее. С одной стороны, сохраняется традиционно искусство филармоническое, с другой стороны открываются совершенно новые тенденции в художественном творчестве поделился Швыдкой

За последние 10-15 лет в столице было сделано "невероятно многое" в области культуры, считает Швыдкой.

Ранее запред Совета Федерации Константин Косачев рассказал, что советует зарубежным партнерам обязательно посетить Москву, даже если они были в столице много лет назад. По его словам, город сильно изменился при мэре Сергее Собянине.