Москва5 сен Вести.Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой, что считает необходимым приглашаться иностранцев в Москву, чтобы показать ее уникальность.

Он также отметил, что тем, кто бывал в российской столице много лет назад, следует приехать еще раз, так как она сильно изменилась.

Я международник. И для меня очень важно в общении с моими зарубежными партнёрами иметь возможность их приглашать в ту Москву, которую знаю я, которую не знают они, о которой не подозревает большинство жителей земного шара. Тех, кто не подозревает, должно быть как можно меньше. Но я совершенно искренне говорю и тем, кто здесь не бывал ни разу, и тем, кто бывал здесь, предположим, 10 или, тем более, 20 лет назад. Я говорю: "Приезжайте. Вы совершенно точно не узнаете Москву. Вы совершенно точно даже не поймете, как это можно было сделать, и я уверен, что вы полюбите Москву так, как любим ее мы, жители нашего прекрасного города" поделился Косачев

Зампред Совета Федерации удивился, какие изменения в городе произошли за последние годы. По его словам, виден результат работы мэра столицы Сергея Собянина и его команды.

Я в Москве прожил всю жизнь, и я не мог вообще никогда предположить, что это возможно... Что город станет настолько настолько удобным для жителей. Что пешеходы, которые движутся по тротуарам, на самом деле окажутся хозяевами в городе. Не автомобилисты и даже не те, кто ездит на самокатах, но пешеходы, для которых сделаны удобные прогулочные трассы, набережные, парки. Для меня, как для жителя Москвы, наверное самое главное — это город комфортный для жизни. Здесь хочется жить, и здесь хочется работать не только и не столько потому, что здесь можно жить и работать, но потому что здесь нужно жить и нужно работать добавил Косачев

В этом году 5 и 6 сентября столица России отмечает 879-й день рождения. С Днем города жителей поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.