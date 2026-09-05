Москва5 сен Вести.Москва сейчас является законодателем мод и задает мировой тренд в транспортном строительстве, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Он указал на позитивные тренды в транспортной сфере Москвы.

Надо понимать, что Москва сегодня - законодатель мод в транспортном строительстве, именно в решении транспортных проблем, причем не только российского масштаба, но и мирового. Московский центральный транспортный узел — один из самых больших в мире по пассажиропотоку. Это увязка метро, где беспрецедентный объем строительства метро ведет Москва, железных дорог, автомобильных дорог, в увязке с регионами, а теперь еще и со всем Центральным федеральным округом рассказал Хуснуллин

Он добавил, что Москва — один из самых благоустроенных городов в мире. И сегодня тренд, заданный российской столицей, применяется по всей стране.

В этом году 5 и 6 сентября Москва отмечает 879-й день рождения.