Вице-премьер РФ Голикова рассказала о самом любимом месте в Москве Голикова назвала Северный речной вокзал своим самым любимым местом в Москве

Москва5 сен Вести.Северный речной вокзал — любимое место вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в Москве. Об этом она рассказала в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

5 и 6 сентября в Москве по случаю Дня города состоятся праздничные мероприятия. Голикова отметила, что, несмотря на солидный возраст — 879 лет, — столица молодеет: улицы и здания приобретают новый вид.

Самое мое любимое место исторически сложилось из семейного альбома — я очень люблю Северный речной вокзал. Мне было очень приятно, что он получил новый облик, новую жизнь: шпиль Северного речного вокзала, ресторан "Волга", который когда-то славился. И, конечно, невероятная сейчас парковая зона. Она всегда была в Москве, но сейчас она обрела новый облик, и на самом деле это здорово сказала Голикова

Она также выделила уникальные локации в кинопарке "Москино" и отметила присоединенную Новую Москву, которая, по ее словам, стала неотъемлемой частью города.