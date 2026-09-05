Юлия Пересильд: в Москве почти нет мест, которые я бы не любила

Юлия Пересильд назвала любимые места в Москве Юлия Пересильд: в Москве почти нет мест, которые я бы не любила

Москва5 сен Вести.Петровский переулок и Высоко-Петровский монастырь – любимые места в Москве российской актрисы тетра и кино, заслуженной артистки Российской Федерации, певицы Юлии Пересильд. Об этом она рассказала ИС "Вести".

Актриса поделилась, что любит гулять по центру города и московским бульварам.

Петровский переулок и Высоко – Петровский монастырь. Очень люблю это место. Там находится Театр наций. Вообще, честно скажу, в Москве почти нет мест, которые бы я не любила: весь центр, все бульвары сказала Пересильд

Актриса призналась, что недавно посетила Манежную площадь и была удивлена, что там "почти Дубай" в лучших его проявлениях.

Надо сказать, что город наш прекрасен добавила она

Ранее Пересильд раскрыла в беседе с ИС "Вести", чем пахнет космос. Актриса побывала на Международной космической станции (МКС) в октябре 2021 года в рамках съемок фильма "Вызов".