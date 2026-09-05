Москва5 сенВести.Актриса Юлия Пересильд рассказала в эксклюзивном комментарии ИС "Вести", чем "пахнет" в космосе.
На вопрос она ответила лаконично.
Дедушкиным гаражомсказала Пересильд
При этом актриса не объяснила, что имеет в виду, говоря о запахе гаража.
Юлия Пересильд стала первой в истории актрисой, которая снялась в художественном фильме в космосе. Полет состоялся в октябре 2021 года. На Международной космической станции артистка вместе с режиссером Климом Шипенко провели почти 12 суток. Фильм "Вызов", снятый в космосе, вышел на широкие экраны 12 апреля 2023.