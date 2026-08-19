Актер Безруков о локациях для съемок фильма "Чудо-Юдо": это большой подарок Актер Безруков восхитился локациями для съемок фильма "Чудо-Юдо"

Москва19 авг Вести.Работа над киносказкой "Чудо-Юдо" стала для актерской группы серьезным профессиональным испытанием. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал один из главных героев картины, народный артист России Сергей Безруков.

По словам актера, уникальность и аутентичность выбранных локаций придали съемочному процессу особую ценность.

Здесь очень интересные локации, замечательные, более того, такие настоящие, и сниматься в Мурманской области. Это, конечно же, большой подарок, потому что это и сложно, потому что это было и холодно, и непросто, но места красивые рассказал Безруков

Благодаря мастерству Сергея Безрукова, отец главной героини предстанет перед зрителем не просто как человек, обличенный большой властью, а как родитель, раздираемый противоречиями между долгом и отцовской нежностью. Актриса Виктория Исакова же добавит образу матери интригующий ореол загадочности, подчеркнув ее скрытую, но мощную внутреннюю энергию.

22 октября 2026 года запланирован выход в прокат полнометражного фильма "Чудо-Юдо". Режиссером картины выступил Серик Бейсеу. Лента представляет собой многогранное произведение, затрагивающее вопросы самоидентификации и поиска истинных чувств. Сюжет повествует о путешествии главной героини в человеческий мир в сопровождении таинственного спутника, обладающего способностью к метаморфозам.

Ранее сообщалось, что кинокомпания СТВ, "Глобус-фильм", телеканал "Россия" и студия CGF при поддержке Фонда кино представили трейлер и постер фильма "Чудо-Юдо". Новая киносказка от создателей "По щучьему велению", "Горыныча", "Огнива" и "Конька-Горбунка" выйдет в прокат в конце октября 2026 года.