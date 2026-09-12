Режиссер фильма "Как Иван в сказку попал" рассказал о мотивах создания киноленты

Урок наследия: режиссер Нужный рассказал зачем современному Ивану русские сказки Режиссер фильма "Как Иван в сказку попал" рассказал о мотивах создания киноленты

Москва12 сен Вести.Режиссер и сценарист фильма "Как Иван в сказку попал" Алексей Нужный объяснил ИС "Вести", что его картина — это попытка перевоспитать современную молодежь, вернув ей интерес к собственному культурному наследию через погружение в мир русских былин и сказаний.

Он прокомментировал свое решение снять картину именно в жанре сказки, раскрыв источники своего решения.

Я пришел с лекции в обычную школу читать урок о нашем наследии, о советском кино. И вдруг неожиданно один мальчишка вскочил и спросил: "А можете мне про мстителей рассказать?" Я увидел, что у него нет интереса к тому, что делает нас сильнее, как нацию рассказал режиссер Алексей Нужный

Поэтому, по словам режиссера, юный Иван - образ собирательный, и перевоспитать его решили по всем сказочным канонам, отправив в мир былин и сказаний с самой важной миссией.

Приключенческое фэнтези "Как Иван в сказку попал" выходит на большие экраны 17 сентября. Знакомые персонажи и мотивы сплетаются в абсолютно оригинальный сюжет, где главному герою предстоит спасти волшебный мир.

Молодой актер Мирон Проворов, сыгравший главную роль Ивана с юмором рассказал, как во время съемок ему было сложно везти в гору тяжелого, бодающегося и пинающегося козленка в рюкзаке.

Ранее сообщалось, что премьера сказочного фильма-приключения "Как Иван в сказку попал" состоялась 9 сентября в столичном кинотеатре "Каро 11 Октябрь".

Картину представили продюсеры Леонид Верещагин, Антон Златопольский, режиссер, соавтор сценария и продюсер Алексей Нужный, а также актеры Виктор Бычков, Илья Виногорский, Илья Кондратенко, Виталия Корниенко, Санта Нужная, Егор Пазенко, Пелагея, Мирон Проворов и съемочная группа картины.