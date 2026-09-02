Москва2 сен Вести."Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова" кинокомпании "Централ Партнершип" выпустила новый постер грядущего фильма-приключение "Как Иван в сказку попал".

Фильм повествует о школьнике Иване Добрынине, (персонаж Мирона Проворова), который не любил русские сказки и не верил в них, пока не оказался в одной из них. Чтобы вернуться домой ему предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить самый настоящий подвиг.

Это кино подходит для зрителей всех возрастов - для детей, подростков и взрослых. Но лучше всего смотреть его всей семьей, чтобы вместе вспомнить свои корни, поделиться впечатлениями с близкими и вдохновить всех вокруг на то, чтобы снова открыть для себя наши родные русские сказки сказал Проворов

По словам продюсера, соавтора сценария и режиссера-постановщика Алексея Нужного, история фильма родилась после того, как его пригласили в школу рассказать о советском кинематографе. Один из учеников поинтересовался у Нужного о создании фильмов про супергероев, после чего у продюсера возникла идея снять фильм про мальчика, который не любит русские сказки, и как он меняется и осознает глубину и важность русской культуры.

В ролях также играют Мария Аронова, Виктор Бычков, Илья Виногорский, Ирина Горбачева, Денис Дорохов, Никита Кологривый, Илья Кондратенко и другие. Фильм "Как Иван в сказку попал" выходит в прокат 17 сентября.