"Цель - любовь": актеры фильма "Без оглядки" раскрыли глубину сюжета комедии Актеры фильма "Без оглядки" рассказали, что за комедией скрывается нечто большее

Москва7 авг Вести.Исполнители главных ролей в картине "Без оглядки" Олег Савостюк и Алексей Розин прокомментировали ИС "Вести" драматическую составляющую комедийного сюжета.

В Выборге продолжается 34-й фестиваль российского кино "Окно в Европу". Выборгский киносмотр, основанный в 1993 году, является старейшим национальным кинофестивалем в России. Первой конкурсной премьерой в этом году стал драматический и комедийный фильм "Без оглядки" про двух юных соседок, которые, решив, что совершили страшное преступление – убийство, пускаются в бега.

Все мы бежим к любви и от чего-то еще. Можно бежать от одной любви к другой, все равно цель одна — это любовь. Я думаю, что девчонки хотят быть понятыми и хотят быть любимыми, именно к этому они и стремятся рассказал Олег Савостюк

После побега подросткам предстоит осознать тщетность общественного порицания, узнать себя и взять жизнь в свои руки. А посыл фильма прост: в одиночку справиться нельзя.

Оказывается, подростковый бунт — ... абсолютно естественное явление и дается человеку природой для того, чтобы отделиться от родителей и стать самостоятельным человеком. Чтобы развенчались все эти иллюзии насчет того, что над тобой кто-то есть, за тебя кто-то несет какую-то ответственность. Надо детям позволять это дело отметил актер Алексей Розин

В фильме "Без оглядки" главные роли играют Дарья Алыпова, Анна Пересильд, Олег Савостюк, Алексей Розин. Режиссер фильма - Наталья Кончаловская.

Фестиваль проходит с 4 по 9 августа. В программу вошли почти 100 фильмов, 40 из них покажут впервые. Программа разделена на три секции: "Игровое кино", "Неигровое кино" и "Короткометражная анимация".

Ранее режиссер Павел Лунгин отметил уникальную атмосферу фестиваля.