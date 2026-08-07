Москва7 авг Вести.Съемки фильма-триллера "Лес" в диких лесах Карелии для исполнительницы главной роли Лянки Грыу сопровождались преодолением множества трудностей ради достижения максимальной аутентичности. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

В Выборге продолжается 34-й фестиваль российского кино "Окно в Европу" - это старейший национальный киносмотр. Одной из конкурсных премьер стала картина "Лес" - триллер, в котором почти каждая сюжетная тропа ведет в лабиринт.

Сюжет строится на двух параллельных линиях: приключениях двух москвичек, потерявшихся в лесах Карелии, и истории семьи переселенцев, ставших изгоями в глазах местных жителей. Пока одни пытаются выжить в дикой природе, другие противостоят людской злобе и обвинениям в колдовстве. Финал истории мастерски связывает эти судьбы воедино.

Я давно мечтала сниматься именно в северных лесах, здесь, в Карелии. Мы сейчас находимся в Выборге ... Вся эта атмосфера мистики и северной магии, она присутствовала на 100% на съемках, потому что, когда ты оказываешься один на один с природой, природа всегда доказывает свою силу. На съемках у нас было огромное количество препятствий. Потому что мы хотели снимать максимально аутентично, действительно в диких местах леса, куда не ступала нога человека рассказала актриса Грыу

В основу фильма "Лес" легла одноименная дебютная книга Светланы Тюльбашевой, ставшая бестселлером. Автор исследует лес не просто как природную среду, а как метафору темных глубин человеческой психики, где доминируют первобытные инстинкты. Актерский состав картины включает Карину Разумовскую, Лянку Гриу, Никиту Кологривого, Розу Хайруллину и других артистов. Режиссером проекта выступил Гамлет Дульян.

Мы рассказываем историю про двух героинь, которые потерялись, у которых нет семьи, которые одиноки и которые хотят любви. Эти герои теряются, теряются в себе и теряются в лесу. Их задача — обрести семью, обрести любовь и веру в себя. Если обобщить, то меня вдохновила именно эта идея рассказал режиссер Гамлет Дульян

По итогам первого конкурсного дня фильм "Лес" стал лидером рейтинга кинокритиков в том числе из-за социальной значимости картины.

Социальная составляющая этого фильма для меня очень важна. О том, что никогда не нужно отчаиваться - потому что каждая из героинь была в своем отчаянии, находилась в своем одиночестве. И в условиях кризиса возможно найти того самого человека, который станет тебе надежной опорой и надежным другом рассказала актриса Карина Разумовская

Фестиваль проходит с 4 по 9 августа. В программу вошли почти 100 фильмов, 40 из них покажут впервые. Программа разделена на три секции: "игровое кино", "неигровое кино" и "короткометражная анимация".

Ранее режиссер Павел Лунгин отметил уникальную атмосферу фестиваля "Окно в Европу".