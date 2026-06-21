Москва21 июн Вести.Триллеру "Горничная" удалось привлечь в кинотеатры нестандартную аудиторию и "зацепить" ее транслируемыми ценностями. Об этом ИС "Вести" рассказала генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль.

Она отметила, что "Горничная" снята в непривычном для российского кино жанре, но при этом фильм "глубоко насыщен ценностями".

Ему удалось привлечь непростую аудиторию, которая сейчас нечасто в таком объеме ходит в кинотеатры. Это люди в возрасте 25-35 лет. И это одинокие зрители, самостоятельные зрители. И, ну, естественно, это была больше женская аудитория в силу тематики. В чем секрет успеха? В том, что для такого нестандартного, да, и, возможно, непривычного сейчас для нас жанра, как триллер, фильм был глубоко насыщен ценностями. И вот эти ценности, они и зацепили женскую аудиторию. И прежде всего, это результаты отдельного нашего исследования темы домашнего насилия рассказала Щербаль

Фильм "Горничная" вышел на российские экраны в начале 2026 года. Режиссером кинокартины выступил Пол Фиг.