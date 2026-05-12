Грегор: семейное фэнтези "Вверх по волшебному дереву" объединило три поколения Режиссер Грегор: на фильм "Вверх по волшебному дереву" ходят тремя поколениями

Москва12 мая Вести.На семейное фэнтези "Вверх по волшебному дереву" зрители ходят тремя поколениями. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер фильма Бен Грегор, отметив, что фильм получился интересным не только для детей, но и их родителей, а также бабушек и дедушек.

По словам режиссера, с помощью своей кинокартины он хотел вернуть магию живого общения, побудить зрителей сходить в кино по-семейному.

Я хотел вернуть магию живого общения и приключений, чтобы люди захотели сказать: "А давайте сделаем это всей семьей". И знаете, что происходит? На фильм ходят тремя поколениями. Он объединяет бабушек и дедушек, родителей и детей. Все смотрят его с удовольствием. Фильм смешной, но при этом трогательный. Он ничему не поучает и не говорит: "Никогда так не делай". Просто в нем, для родителей и бабушек с дедушками найдется гораздо больше, чем в простом детском кино поделился он

Ранее генеральный директор киностудии "ТриТэ", продюсер Леонид Верещагин говорил, что популярность семейных фильмов приводит в частности к тому, что российская киноиндустрия находится на подъеме. По его мнению, они создают мощный импульс кинопроизводства.