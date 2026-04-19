Режиссер Новиков: "На краю света" станет близок тем, кто ищет опору в вере

Москва19 апр Вести.Фильм "На краю света" заинтересует тех, кто находится в духовном поиске, рассказал ИС "Вести" режиссер картины Эдуард Новиков.

Выбор темы фильма не случаен. Крещение для Якутии - не просто обряд, а фундамент целого витка развития национальной культуры: первые книги на якутском языке - богослужебные, а первые школы были церковноприходскими.

Мое поколение, которое родилось именно во время антиверия, все равно ищет свою какую-то веру, истину. Я один из них. Надеюсь, людям, которые пытаются сейчас найти свою веру, будет интересен этот фильм сказал Эдуард Новиков

Действие фильма разворачивается в Якутии в первой половине XIX века, где православие вступает в соприкосновение с верованиями коренных народов Севера. Картина снята по мотивам одноименного рассказа Николая Лескова. Архиепископ-миссионер решает отправиться так далеко, куда до него еще ни один иерарх не забирался, чтобы понять, почему у одних батюшек получается крестить местных, а у других - никак. Истории, которые он узнает и переживет в дороге через тундру, навсегда изменят его представления о вере и служении.

Актер Сергей Перегудов признался, что сыграл главную роль после того, как получил одобрение от духовника Оптиной пустыни.

Я очень дружен с Оптиной пустынью, у меня духовник оттуда. Я долго батюшку об этом расспрашивал, долго желал получить у него совета и наставления какого-то, могу ли я войти в это поделился Сергей Перегудов

Премьера картины состоялась на 48-м Московском международном кинофестивале. Зрители уже могут посмотреть фильм на больших экранах страны.