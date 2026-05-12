Москва12 маяВести.При работе над семейным фэнтези "Вверх по волшебному дереву" съемочная группа делала акцент на эмоциях детей-актеров. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер фильма Бен Грегор.
По его словам, он хотел видеть огонь и восторг в их глазах от происходящего на площадке, которые потом передадутся зрителю.
Если посмотреть детям в глаза, видно, когда они по-настоящему что-то чувствуют. И мне хотелось, чтобы в их глазах горели огонь и восторг. Я верил, что это перейдет в их игру, а оттуда — к зрителю. И, кажется, так и вышлоподелился он
Ранее сообщалось, что кинокартина "Вверх по волшебному дереву" объединила сразу 3 поколения. По мнению режиссера Бена Грегора, в этом фильме взрослые могут найти гораздо больше, чем в простом детском кино.