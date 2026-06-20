Москва20 июн Вести.Создавая киноработы, режиссер Клим Шипенко фокусируется на создании уникального контента. Об этом он сам заявил ИС "Вести".

По его словам, цель – производство качественного кино с потенциалом выхода в международный прокат.

Надо пока стараться показать зрителю то, чего он никогда не видел. Максимально пытаюсь сделать это. Мой план - делать хорошее кино, и чтобы оно, чем лучше было, тем я буду более счастлив, и оно будет максимально распространяться по миру - так вообще прекрасно