Москва20 июн Вести.С уходом продукции зарубежных киностудий с отечественного рынка появилось возможность показывать киноистории об отечественных персонажах. Об этом заявил ИС "Вести" режиссер Антон Маслов.

Сейчас ушли мейджоры [крупнейшие студии кинопроизводства]. Перестало приходить к нам кино про супергероев. И это тоже неплохо, потому что у нас есть свои супергерои. И классно, что про них можно рассказать