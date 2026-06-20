Москва20 июнВести.С уходом продукции зарубежных киностудий с отечественного рынка появилось возможность показывать киноистории об отечественных персонажах. Об этом заявил ИС "Вести" режиссер Антон Маслов.
Сейчас ушли мейджоры [крупнейшие студии кинопроизводства]. Перестало приходить к нам кино про супергероев. И это тоже неплохо, потому что у нас есть свои супергерои. И классно, что про них можно рассказатьсказал Маслов
Российский кинематограф успешен, благодаря "оголтелому авантюризму" авторов, считает режиссер Клим Шипенко.