Москва6 июн Вести.Американские режиссеры намеренно изображают русских бандитами в своих фильмах, потому что они завидуют России. Такое мнение высказал режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

По его словам, подобное отношение к России складывалось веками.

Это один из самых страшных мировых грехов – зависть. "Мы имеем все, нам никто не нужен". И зависть, что это одна страна (Россия – прим. ред.) и один народ, который имеет все и столько. "Почему они имеют так? Почему мы должны от них зависеть?" Это не этого года, или прошлого, или позапрошлого – эта история длится века объяснил режиссер

Ранее Никита Михалков рассказал, как американские компании зарабатывают свое состояние на смертях русских людей.