Москва10 июл Вести.Западные ценности, которые навязывали России после развала Советского Союза, являются чуждыми нашему народу. Такое мнение высказал режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

По его словам, в годы Великой отечественной войны народ сплотился. И это единение долгие годы поддерживалось. Однако со стремительным развалом СССР россиянам стали активно навязывать западные ценности.

Мы поддались иллюзии, что [единение] держаться может на бизнесе, на деньгах, на благополучии. Я сейчас не против Запада, я про другое. Для нас ценностями стало то, что можно было потрогать руками. И это результат подавленной религии, которая, к счастью, как трава сквозь асфальт проросла сказал он

В действительности, отметил Михалков, Россия обладает уникальным положением – она находится на стыке культур.

Россия - единственный мост между Востоком и Западом, реальный мост. Нам доступный и западные ценности, и восточные сказки. И этим нам надо было пользоваться. Это было поводом для внутреннего сплочения, но мы поддались мороку. Мы ему поддались, мы, так сказать, искусились. Мы искусились на то, что нам обещали, мол, НАТО не будет приближаться к нашим границам и не взяли ни одного документа, связанного с этим. И вот это очень важная вещь - соотношение внутренних возможностей с внешними обстоятельствами добавил он

Ранее Михалков заявил, что праздники, которые пытаются помочь забыть о том, что Россия ведет специальную военную операцию, неправильные. Он подчеркнул, что "в тяжелые времена людям нужно иметь праздник".