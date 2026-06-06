Михалков объяснил, в чем заключается большая опасность США для самих себя и мира Михалков: США никогда не воевали на своей территории – это большая опасность

Москва6 июн Вести.Большая опасность для Соединенных Штатов и для всего мира заключается в том, что США никогда не воевали против внешнего врага на своей территории. Об этом заявил режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

По его словам, США знают трагедию войны только по тем американским военным, кого привозят убитыми из других стран. У американцев совсем другие представления о войне, в отличие от русских, подчеркнул режиссер.

Есть еще одна очень большая опасность, не только для Америки, но и для мира – Америка никогда не воевала на своей территории против внешнего врага… Америка знает войну и трагедию войны только по тем, кого привозят убитыми из других стран. Это трагедия семьи, но не трагедия страны. Война на своей территории – это трагедия страны. И тогда воюет солдат, старуха, стакан, стол – все воюет. Это совсем другое представление о том, что такое война объяснил Михалков

Ранее президент США Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон намерен завершить противостояние с Ираном дипломатическим путем или силой. При этом американский лидер отметил, что завершение конфликта с Исламской Республикой "более сложным способом" было бы "гораздо более простым путем", чем мирные переговоры.