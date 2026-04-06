В США ужаснулись положению на поле боя в Иране

Москва6 апр Вести.Фактическая обстановка в зоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке опровергает официальную позицию Вашингтона о военном доминировании на поле боя.

С таким заявлением выступил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.

По мнению аналитика, риторика и шаги администрации США вызывают шок не только у мирового сообщества, но и у большинства американских граждан. Эксперт охарактеризовал текущую линию Вашингтона как проявление неоправданной дерзости и жестокости, особо выделив угрозы президента США Дональда Трампа вернуть Иран в "каменный век".

Профессор подчеркнул, что американская глобальная гегемония традиционно базировалась на убежденности в тотальном превосходстве армии США на поле боя. Однако события на Ближнем Востоке все чаще доказывают обратное.

Сакс полагает, что реальные данные из зоны боевых действий прямо противоречат бравурным заявлениям официальных лиц США.

Ранее геополитический аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что иранская стратегия по истощению систем противовоздушной обороны (ПВО) США и Израиля с помощью массированных пусков ракет предыдущих поколений показывает высокую эффективность.