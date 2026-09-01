Режиссер Нужный: я снимаю сказки, потому что мне нравится

Режиссер Нужный рассказал, почему предпочитает экранизировать сказки Режиссер Нужный: я снимаю сказки, потому что мне нравится

Москва1 сен Вести.Режиссер Алексей Нужный предпочитает снимать фильмы по мотивам сказок, поскольку этот жанр нравится ему самому и его детям. Об этом создатель ленты "Как Иван в сказку попал" рассказал в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что персональную выгоду от съемок сказочного кино не ищет.

Я снимаю сказки, потому что мне нравится. И не ищу какую-то персональную выгоду. Я делаю это потому, что я отец. Потому что у меня есть дети поделился Нужный

Любовь режиссера к сказкам разделяют и зрители.

Очень понравилась сказка. Я их действительно люблю, по-особенному люблю. Потому что это что-то такое наше, родное, русское рассказала о впечатлениях от фильма зрительница

Кинокартина Алексея Нужного "Как Иван в сказку попал" была снята при поддержке телеканала "Россия". Премьера прошла в ходе кинофестиваль "И КРАТКАЯ". В широкий прокат фильм выйдет 17 сентября.