Нефедов рассказал о главной идее фильма "За нашим домом сад" Нефедов: главная идея фильма "За нашим домом сад" связана с любовью

Москва15 авг Вести.Режиссер Антон Нефедов рассказал ИС "Вести", что, снимая фильм "За нашим домом сад", он стремился показать отношения людей, которые сближаются из-за надвигающейся военной угрозы.

Действие фильма происходят в городе Грозный незадолго до начала Первой чеченской войны. По словам режиссера, он стремился показать, как внешняя угроза "подсвечивает любовь".

Одна из наших задач была, в общем-то, снять историю про общение людей, которые, в общем-то, наверное, может быть, не очень большие мастера в семейном общении, но война и прочие обстоятельства подсвечивают любовь в них сказал Нефедов

Картина "За нашим домом сад" получила главный приз конкурса игрового кино 34-го Фестиваля российского кино "Окно в Европу". Итоги киносмотра были объявлены на церемонии, которая состоялась в музее-заповеднике "Выборгский замок".