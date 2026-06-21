Зайцев: научиться слышать друг друга на разных уровнях – самая важная тема Режиссер Зайцев назвал главную тему фильма "Ганди молчал по субботам"

Москва21 июн Вести.Умение людей слышать друг друга на разных уровнях – самая важная тема фильма "Ганди молчал по субботам". Этим с ИС "Вести" поделился режиссер кинокартины Юрий Зайцев.

Он отметил, что фильм снимался именно ради того, чтобы донести до зрителя эту мысль.

Основная мысль, которую мы определили с самого начала, и то, что о чем хотелось говорить и ради чего мы это снимали — это научиться слышать друг друга на разных уровнях на внутриличностном, на межличностном, на глобальном, мировом уровне. Вот, мне кажется, самая важная тема поделился режиссер

Премьера фильма "Ганди молчал по субботам" состоялась 18 июня. Одну из главных ролей в фильме исполнил российский актер Марк Эйдельштейн.