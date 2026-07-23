Александр Олешко посетовал, что его не зовут сниматься в сказки

"Я обижен": Олешко рассказал, в фильмах какого жанра хотел бы сниматься Александр Олешко посетовал, что его не зовут сниматься в сказки

Москва23 июл Вести.Народный артист России, актер театра и кино Александр Олешко рассказал, что его редко приглашают сниматься в сказках, хотя он считает этот жанр своим. Соответствующие заявление артист сделал в интервью ТАСС.

По его словам, он не хочет быть "критиканом", но немного удивлен тому, что в проектах подобного жанра к нему невнимательны.

Немножко я удивлен и обижен тому, что сказки ко мне невнимательны, потому что, мне кажется, это абсолютно мой жанр. Я вообще должен сниматься в каждой сказке сказал Александр Олешко

Артист уточнил, что может это делать, потому что он "гибкий", а его лицо, как он считает, подходит "к разным эпохам, разным задачам".

Ранее Александр Олешко рассказывал, что в жизни он "очень спокойный, тихий и желающий незаметности человек". Также он называл свою роль в спектакле "Павел I" актерским "аттракционом".