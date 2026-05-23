Александр Калягин сообщил, что завершил кинокарьеру Калягин больше не планирует сниматься в кино

Москва23 мая Вести.Народный артист РСФСР Александр Калягин, возглавляющий московский театр Et Cetera, рассказал, что не собирается больше сниматься в кино, сообщает ТАСС.

Нет. Сейчас уже нет. Упустил свой момент... Годы не те, ничего назад не перекрутишь. Все нужно делать вовремя передает агентство слова актера

Александр Калягин снимался в кино с 1967 года. Он хорошо известен зрителям по таким фильмам как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Старый Новый год" и многим другим.