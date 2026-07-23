Артист Костолевский рассказал, как его не отпускали сниматься в фильмах Костолевский рассказал, как режиссер театра не отпускал его на съемки фильмов

Москва23 июл Вести.Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Игорь Костолевский поделился с ИС "Вести" историей, как режиссер Московского академического театра им. Владимира Маяковского Андрей Гончаров (возглавлял театр с 1967 по 2001 годы) не отпускал его на съемки в кино.

Костолевский рассказал, что на протяжении 10 лет Гончаров не давал ему в театре крупные роли, несмотря на то, что в это время артист уже был звездой советского экрана.

Насчет "Звезды" ("Звезда пленительного счастья". – Прим. ред.) он меня не отпускал сниматься на "звезду". Он кричал: "Кто у меня будет фурку двигать?" Нет, с Андреем Александровичем там все непросто сказал Костолевский

При этом артист отметил, что благодарен Гончарову за ту "школу жизни", которую у него прошел.

Каждое утро или перед сном все время в ванной вел диалоги с ним. Это были моменты, когда я просто не хотел идти, и с меня родители стаскивали одеяло, чтоб я шел на занятия. Это было такое испытание. Но я ему благодарен тоже за это, за эту школу, за это испытание добавил он

Ранее Костолевский рассказал, что роль психолога в сериале "Триггер" – работа о которой можно мечтать. Однако, по его словам, роль была противоречивой.