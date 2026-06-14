Москва14 июнВести.Фильм "Фейерверки днем" – пастельная и в некоторой степени чеховская история. Этим с ИС "Вести" поделился актер кинокартины Александр Робак.
Также он отметил, что фильм снят очень красиво.
Это то кино, которое мне нравится, то кино, которое я полюблю. Это совершенно такая для меня пастельная история. Она где-то чеховская. Очень красивая тональность, очень красиво снятавыразил свое мнение он
Ранее сообщалось, что многие детали фильма позаимствованы из жизни режиссера кинокартины – Нины Воловой. Однако, некоторые "додумки" все же допускались. Они послужили метафорами, показывающими быстротечность жизни.